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Война в Украине длится слишком долго, Трамп настроен на достижение мира, - Кушнер

21:57 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Джаред Кушнер (Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп "действительно настроен" на завершение войны в Украине. По его мнению, этот конфликт продолжается "слишком долго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спецпредставителя США Джареда Кушнера.

Он положительно оценил сегодняшние встречи в Абу-Даби. Также Кушнер добавил, что по поручению Трампа работает над остановкой войны и созданием договоров безопасности, необходимых для суверенной, безопасной и процветающей Украины, а также длительного мира во всей Европе.

"В последние два месяца мы провели действительно очень хорошие переговоры с президентом Зеленским и президентом Путиным. Президент Трамп действительно настроен на достижение мира. Он считает, что эта война длится слишком долго", - отметил спецпредставитель США.

По его словам, Трампа "очень беспокоит огромное количество людей", пострадавших от войны, количество погибших и гуманитарные проблемы, к которым она привела.

"Он действительно попросил нас приложить дополнительные усилия, чтобы попытаться найти решение, которое, надеемся, положит конец войне, но в то же время оставит обе стороны в гораздо более сильной позиции", - подчеркнул Кушнер.

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, 10 ноября в Абу-Даби возобновились трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. Первый раунд встречи делегаций трех стран завершился после более четырех часов обсуждений.

Отметим, что президент Владимир Зеленский рассказал, что украинской делегации непросто вести переговоры с российской стороной. По его словам, представители РФ, "мягко говоря, не самые лучшие наши друзья".

По информации источников РБК-Украина, одной из тем переговоров стала возможность проведения масштабного обмена пленными между Украиной и Россией.

Впоследствии министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Украина передала партнерам свои предложения по перемирию с РФ и сейчас ожидает ответ российской стороны.

Обо всем, что известно о трехсторонних переговорах в Абу-Даби - читайте в материале РБК-Украина.

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