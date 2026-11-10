"З росіянами важко". Зеленський вперше висловився про переговори в Абу-Дабі
Президент України Володимир Зеленський розповів, що українській делегації важко вести переговори з росіянами в Абу-Дабі.
Про це глава української держави заявив під час дискусії у Копенгагенському університеті, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини.LIVE".
У президента попросили розповісти про переговори зі США та Росією, які відбуваються в Абу-Дабі.
"Я щойно спілкувався з нашою командою в Абу-Дабі. З росіянами важко. Вони, м'яко кажучи, не найкращі наші друзі", - відповів Зеленський.
Він уточнив, що переговори в Абу-Дабі зосереджені на гуманітарних питаннях, у тому числі на обмінах полоненими.
Оновлено 17:14
Президент Зеленський у себе в Telegram уточнив, що переговори з Росією та США в Абу-Дабі були конструктивними та досить змістовними.
"Встигли обговорити необхідність та можливі параметри гуманітарних кроків. Звільнення полонених – це пріоритет", - зазначив він.
Також детально обговорювалися гарантії безпеки для України та фундамент їхнього функціонування. Порушувалося питання та кроків для деескалації.
Переговори в Абу-Дабі
Нагадаємо, сьогодні, 10 листопада, після тривалої перерви відновився тристоронній формат переговорів України, США та Росії. Переговорні команди трьох країн зустрілися у Абу-Дабі.
Станом на 17:00 перший раунд переговорів вже завершився.
Глава української делегації, начальник Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров, коментуючи переговори, зазначив, що Україна хоче досягти тривалого миру, а також очікує отримати від партнерів гарантії безпеки.
Джерела РБК-Україна зазначили, що однією з тем обговорень стала можливість великого обміну полоненими між Україною та Росією.
Детальніше про переговори - у матеріалі РБК-Україна.