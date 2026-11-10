"З росіянами важко". Зеленський вперше висловився про переговори в Абу-Дабі

Президент України Володимир Зеленський розповів, що українській делегації важко вести переговори з росіянами в Абу-Дабі.

Про це глава української держави заявив під час дискусії у Копенгагенському університеті, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Новини.LIVE ".

У президента попросили розповісти про переговори зі США та Росією, які відбуваються в Абу-Дабі.

"Я щойно спілкувався з нашою командою в Абу-Дабі. З росіянами важко. Вони, м'яко кажучи, не найкращі наші друзі", - відповів Зеленський.

Він уточнив, що переговори в Абу-Дабі зосереджені на гуманітарних питаннях, у тому числі на обмінах полоненими.

Оновлено 17:14

Президент Зеленський у себе в Telegram уточнив, що переговори з Росією та США в Абу-Дабі були конструктивними та досить змістовними.

"Встигли обговорити необхідність та можливі параметри гуманітарних кроків. Звільнення полонених – це пріоритет", - зазначив він.

Також детально обговорювалися гарантії безпеки для України та фундамент їхнього функціонування. Порушувалося питання та кроків для деескалації.

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, сьогодні, 10 листопада, після тривалої перерви відновився тристоронній формат переговорів України, США та Росії. Переговорні команди трьох країн зустрілися у Абу-Дабі.

Станом на 17:00 перший раунд переговорів вже завершився.

Глава української делегації, начальник Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров, коментуючи переговори, зазначив, що Україна хоче досягти тривалого миру, а також очікує отримати від партнерів гарантії безпеки.