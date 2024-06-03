Війна в Україні стала можливістю для США у вербуванні російських шпигунів, - CNN

Як відзначив торік голова Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Білл Бернс, невдоволення війною створює можливість, яка випадає раз на покоління.

Зусилля з вербування не є державною таємницею. Під час війни ЦРУ випускало російськомовні відеоролики, апелюючи до невдоволених вторгненням росіян, які мають доступ до корисної для США інформації. Це підкреслює еволюцію розвідувальної служби, яка здебільшого виконувала свої завдання під покровом секретності.

Дописи спецслужб містять покрокові інструкції для потенційних інформаторів про те, як уникнути розкриття, використовуючи віртуальні приватні мережі (VPN) й веббраузер Tor, щоб анонімно в'язатися з агентством у так званому "темному інтернеті".

"Як і під час холодної війни, шпигунство залишається життєво важливим інструментом для обох сторін останнього конфлікту, про що свідчать технічно підковані американські розвідники, які намагаються вербувати нових агентів у всіх на виду, а також пов'язані з Росією оперативники, які, за повідомленнями, активізували свою діяльність по всій Європі", - додає CNN.

За словами колишнього керівника відділу ЦРУ, який працює за кордоном, Дагласа Лондон, пряме звернення до потенційних інформаторів є незвичайним підходом, але таким, який може виявитися ефективним.

Російські шпигуни у Європі

Від початку повномасштабної війни Росія активізувала діяльність своїх шпигунських мереж по усій Європі. Завданням останніх є скоєння диверсій, розвідування необхідної їм інформації, або ж підрив підтримки Україні.

Як приклад, лише нещодавно Польща провела низку обшуків справі про діяльність мережі російських шпигунів, які дискредитували Україну.

Зокрема у квітні Вища рада національної оборони Румунії повідомила, що мережа російських шпигунів намагалася зібрати в країні інформацію про військові навчання та допомогу Україні.