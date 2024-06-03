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Война в Украине стала возможностью для США в вербовке российских шпионов, - CNN

Фото: война в Украине стала возможностью для США в вербовке российских шпионов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину дало возможность Соединенным Штатами Америки (США) вербовать шпионов в Кремле, которые недовольны развязанной войной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как отметил в прошлом году глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Билл Бернс, недовольство войной создает возможность, которая выпадает раз в поколение. 

Усилия по вербовке не являются государственной тайной. Во время войны ЦРУ выпускало русскоязычные видеоролики, апеллируя к недовольным вторжением россиянам, которые имеют доступ к полезной для США информации. Это подчеркивает эволюцию разведывательной службы, которая в основном выполняла свои задачи под покровом секретности. 

Сообщения спецслужб содержат пошаговые инструкции для потенциальных информаторов о том, как избежать раскрытия, используя виртуальные частные сети (VPN) и веб-браузер Tor, чтобы анонимно связаться с агентством в так называемом "темном интернете".

"Как и во время холодной войны, шпионаж остается жизненно важным инструментом для обеих сторон последнего конфликта, о чем свидетельствуют технически подкованные американские разведчики, которые пытаются вербовать новых агентов у всех на виду, а также связанные с Россией оперативники, которые, по сообщениям, активизировали свою деятельность по всей Европе", - добавляет CNN. 

По словам бывшего руководителя отдела ЦРУ, работающего за рубежом, Дагласа Лондон, прямое обращение к потенциальным информаторам является необычным подходом, но таким, который может оказаться эффективным.  

Российские шпионы в Европе 

С начала полномасштабной войны Россия активизировала деятельность своих шпионских сетей по всей Европе. Задачей последних является совершение диверсий, разведка необходимой им информации, или же подрыв поддержки Украины.

В качестве примера, только недавно Польша провела ряд обысков по делу о деятельности сети российских шпионов, которые дискредитировали Украину.

В частности, в апреле Высший совет национальной обороны Румынии сообщил, что сеть российских шпионов пыталась собрать в стране информацию о военных учениях и помощи Украине.

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