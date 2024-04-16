Російські шпигуни потрапили до Румунії під виглядом українських біженців
Мережа російських шпигунів намагалася зібрати в Румунії інформацію про військові навчання та допомогу Україні. Учасники мережі потрапили до країни під виглядом українських біженців.
Про це йдеться у звіті Вищої ради національної оборони Румунії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.
Як сказано у звіті, шпигуни РФ вкорінювалися у лавах українських біженців, оскільки владі Румунії важко було розрізнити тих, хто тікає від війни і хто не переслідує інші цілі.
Відомо про спроби шпигунської мережі "отримати надзвичайно важливі дані" про допомогу, яку Румунія надавала Україні. Також вона хотіла отримати інформацію про військові навчання в Румунії та війська, розміщені на її території.
У звіті містяться приклади кампанії з дезінформації, зокрема, про румунську армію та лідерів країни.
У Вищій раді національної оборони Румунії помітили багато вразливостей, яких зазнала Румунія в результаті діяльності російських шпигунів. Серед них - збільшення кількості військових інцидентів, кібератаки з боку Росії та саботаж постачання допомоги в Україну.
Провокації Росії у Румунії
Нагадаємо, російські окупанти неодноразово запускали свої безпілотники "Шахед" по Україні. Під час таких атак вони залітали у повітряний простір Румунії.
Також у Румунії кілька разів знаходили уламки російських ударних дронів.
Реагуючи на провокації влада Румунії зазначала, що Росія не робила жодних навмисних атак на країну і не планує робити це в майбутньому.
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