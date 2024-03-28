У Польщі розслідують діяльність мережі шпигунів РФ, які дискредитували Україну

Польські спецслужби провели низку обшуків у справі про розслідування діяльності мережі шпигунів РФ. Вони, зокрема, дискредитували Україну.

Про це заявив прессекретар міністра-координатора спеціальних служб Польщі Яцек Добжинський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet .

Зазначається, що обшуки проходили вчора у Варшаві та місті Тихи на заході Польщі. Під час них було вилучено десятки тисяч доларів.

Операція координувалася зі службами безпеки інших європейських країн, зокрема з партнерами з Чехії.

"Метою (кампанії - ред.) була реалізація передумов зовнішньої політики Кремля, зокрема ослаблення позицій Республіки Польща на міжнародній арені, дискредитація України та іміджу органів Євросоюзу", - йдеться в заяві.

Польські силовики уточнили, що для досягнення вищевказаних цілей було запущено міжнародний сайт "voice-of-europe.eu", на якому публікують статті, висловлювання, коментарі та інтерв'ю проросійської спрямованості. Також було допитано низку людей.

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