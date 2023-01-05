Війна в Україні перебуває у критичній точці, РФ не намагається зупинятися, - Байден

Російське вторгнення в Україну перебуває у критичній точці. Тому важливо максимально допомагати українцям протистояти агресії РФ.

Про це заявив президент США Джо Байден на засіданні уряду, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter журналістки Дженіфер Якобс.

"Зараз війна в Україні перебуває у критичній точці. Ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти українцям протистояти російській агресії", - зазначив Байден.

За його словами, Росія не намагається гальмувати. Роблені ними такі ж варварські, як і рік тому.