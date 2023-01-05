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Війна в Україні перебуває у критичній точці, РФ не намагається зупинятися, - Байден

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Вашингтон, Четвер 05 січня 2023 23:54
Війна в Україні перебуває у критичній точці, РФ не намагається зупинятися, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російське вторгнення в Україну перебуває у критичній точці. Тому важливо максимально допомагати українцям протистояти агресії РФ.

Про це заявив президент США Джо Байден на засіданні уряду, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter журналістки Дженіфер Якобс.

"Зараз війна в Україні перебуває у критичній точці. Ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти українцям протистояти російській агресії", - зазначив Байден.

За його словами, Росія не намагається гальмувати. Роблені ними такі ж варварські, як і рік тому.

Раніше Байден зазначив, що США скептично ставляться до рішення Росії запровадити "різдвяне перемир'я". Таким чином, диктатор Володимир Путін може намагатися знайти кисень.

Нагадаємо, сьогодні, 5 січня, глава РПЦ патріарх Кирило запропонував запровадити "різдвяне перемир'я" між Україною та Росією.

Після цього Путін наказав голові Міноборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня "по всій лінії бойового зіткнення у зоні СВО".

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