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Война в Украине находится в критической точке, РФ не пытается останавливаться, - Байден

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Вашингтон, Четверг 05 января 2023 23:54
Война в Украине находится в критической точке, РФ не пытается останавливаться, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российское вторжение в Украину находится в критической точке. Потому важно максимально помогать украинцам противостоять агрессии РФ.

Об этом заявил президент США Джо Байден на заседании правительства, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналистки Дженифер Якобс.

"Сейчас война в Украине находится в критической точке. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии", - отметил Байден.

По его словам, Россия не пытается тормозить. Предпринимаемые ими действия такие же варварские, как и год назад.

Ранее Байден отметил, что США скептически относятся к решению России ввести "рождественское перемирие". Таким образом диктатор Владимир Путин может пытаться найти кислород.

Напомним, сегодня, 5 января, глава РПЦ патриарх Кирилл предложил ввести "рождественское перемирие" между Украиной и Россией.

После этого Путин приказал главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января "по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО".

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