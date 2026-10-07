Війна в Україні насправді наближається до завершення, - Трамп

Американський лідер вкотре публічно вирішив порозмірковувати про міжнародні конфлікти, які йому нібито вдалося врегулювати під час своєї другої каденції.

Трамп знову почав стверджувати, що загалом йому вдалося завершити вісім воєн у різних куточках світу.

Ба більше, глава Білого дому заявив, що російсько-українська війна - "найпростіше" завдання з усіх.

"Там гине багато людей. Це абсурд, що відбувається, але, хочете вірте, хочете ні, насправді це наближається до завершення", - запевнив Трамп.

Однак він не пояснив, чому так вважає та які ознаки вказують на швидке врегулювання конфлікту.

Варто зазначити, що президент США протягом останнього року неодноразово заявляв про швидке завершення російсько-української війни.

Ба більше, він публічно закликав українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна знайти спільну мову та домовитися про завершення бойових дій.

Президент України готовий провести переговори з главою Кремля з цього приводу, однак останній постійно зриває мирні зусилля США.