Война в Украине действительно близится к завершению, - Трамп

Война России против Украины скоро закончится, несмотря на то, что пока нет никаких признаков завершения боевых действий.
С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина с ссылкой на Ютуб-канал Белого дома.
Американский лидер еще раз публично решил поразмышлять о международных конфликтах, которые ему якобы удалось урегулировать во время своей второй каденции.
Трамп снова начал утверждать, что в общей сложности ему удалось завершить восемь войн в разных уголках мира.
Более того, глава Белого дома заявил, что российско-украинская война - "самая простая" задача из всех.
"Там гибнет много людей. Происходит какой-то абсурд, но, хотите верьте, хотите нет, на самом деле это близится к завершению", - заверил Трамп.
Однако он не объяснил, почему так считает и какие признаки указывают на быстрое урегулирование конфликта.
Следует отметить, что президент США в течение последнего года неоднократно заявлял о завершении российско-украинской войны в ближайшем будущем.
Более того, он публично призвал украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина найти общий язык и договориться о завершении боевых действий.
Президент Украины готов провести переговоры с главой Кремля, однако последний постоянно срывает мирные усилия США.
Кстати, ранее РБК-Украина рассказывало, почему Трамп не спешит вводить "адские санкции" против России и когда это все может произойти.
Кроме того, мы писали, что Путин пытается навязать США новые условия завершения войны против Украины.
Также стало известно, что Зеленский просит у Трампа о помощи из-за угрозы запуска "российского Starlink".