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Война в Украине действительно близится к завершению, - Трамп

11:45 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Война России против Украины скоро закончится, несмотря на то, что пока нет никаких признаков завершения боевых действий.

С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина с ссылкой на Ютуб-канал Белого дома.

Американский лидер еще раз публично решил поразмышлять о международных конфликтах, которые ему якобы удалось урегулировать во время своей второй каденции.

Трамп снова начал утверждать, что в общей сложности ему удалось завершить восемь войн в разных уголках мира.

Более того, глава Белого дома заявил, что российско-украинская война - "самая простая" задача из всех.

"Там гибнет много людей. Происходит какой-то абсурд, но, хотите верьте, хотите нет, на самом деле это близится к завершению", - заверил Трамп.

Однако он не объяснил, почему так считает и какие признаки указывают на быстрое урегулирование конфликта.

Следует отметить, что президент США в течение последнего года неоднократно заявлял о завершении российско-украинской войны в ближайшем будущем.

Более того, он публично призвал украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина найти общий язык и договориться о завершении боевых действий.

Президент Украины готов провести переговоры с главой Кремля, однако последний постоянно срывает мирные усилия США.

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