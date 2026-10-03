Зеленський просить у Трампа про допомогу через "російський Starlink"
Президент США Дональд Трамп може запровадити санкції проти російських і китайських компаній, що залучені до створення супутникової системи "Рассвєт".
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
За словами глави держави, Москва активізувала розробку власної супутникової мережі після того, як російські військові втратили доступ до американської Starlink у війні проти України.
Зеленський підтвердив, що Китай дійсно допомага РФ створити систему, аналогічну Starlink.
Ба більше, Зеленський попередив, що "Рассвет" можуть запустити до кінця 2026 року або на початку 2027-го.
"Ми знаємо, що Китай працює над супутниками, працює над можливістю допомогти Росії створити аналог Starlink", - наголосив президент.
Глава держави додав, що неодноразово порушував перед Трампом питання санкцій проти структур, причетних до розробки цієї супутникової мережі.
За словами Зеленського, востаннє він говорив про це з президентом США під час зустрічі в Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН.
Раніше про плани Росії запустити супутникову систему "Рассвет" у 2027 році повідомляв керівник компанії "Ікс Холдинг" Олексій Шелобков, яка працює над її створенням.
Перші 16 супутників системи вивели на низьку навколоземну орбіту в березні. Надалі їхнє угруповання планують розширити до 900 апаратів протягом кількох років.
Для порівняння, мережа Starlink зараз налічує понад 10 тисяч супутників на орбіті.
Усі важливі дані про цей російський проєкт можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна "Російський аналог Starlink: як "Рассвет" працюватиме та вплине на Україну".
Також ми розповідали, як саме Україна намагається заблокувати цей російський проєкт.