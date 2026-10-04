"Трамп оцінює компроміси": у США пояснили ситуацію з новими санкціями проти РФ
Президент США Дональд Трамп не поспішає вводити нові санкції проти Росії, адже хоче оцінити усі можливі компроміси.
Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS.
Райт звернув увагу на те, що очільник Білого дому має право не ухвалювати рішення про запровадження нових антиросійських санкцій до завершення 30-денного терміну.
Американський міністр нагадав, що цей термін чітко визначений в законі, який підписав нещодавно Трамп.
"Він (Трамп - ред.) залишає кожне рішення насамкінець. Він оцінює компроміси", - стверджує Райт.
За його словами, президент США "безперервно працює" над завершенням війни в Україні, а також "постійно підтримує діалог з обома сторонами".
Що важливо розуміти, глава Білого дому підписав закон про нові масштабні санкції проти Росії 18 вересня 2026 року. Саме від 18 вересня відраховується 30-денний термін, про який говорив Кріс Райт. Відповідно, ключова дата - 18 жовтня 2026 року.
Закон передбачає, зокрема, можливість запровадження тарифів до 100% щодо країн, які продовжують купувати російські енергоносії, а також низку інших санкційних заходів.
Раніше РБК-Україна розповідало, що Трамп підтримав новий план послаблення санкцій США проти РФ.
Однак Кремлю ця ідея не сподобалася - Дмитро Пєсков розповів, що саме не влаштовує Москву.