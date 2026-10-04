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"Трамп оцінює компроміси": у США пояснили ситуацію з новими санкціями проти РФ

21:11 04.10.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
"Трамп оцінює компроміси": у США пояснили ситуацію з новими санкціями проти РФ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп не поспішає вводити нові санкції проти Росії, адже хоче оцінити усі можливі компроміси.

Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS.

Райт звернув увагу на те, що очільник Білого дому має право не ухвалювати рішення про запровадження нових антиросійських санкцій до завершення 30-денного терміну.

Американський міністр нагадав, що цей термін чітко визначений в законі, який підписав нещодавно Трамп.

"Він (Трамп - ред.) залишає кожне рішення насамкінець. Він оцінює компроміси", - стверджує Райт.

За його словами, президент США "безперервно працює" над завершенням війни в Україні, а також "постійно підтримує діалог з обома сторонами".

Що важливо розуміти, глава Білого дому підписав закон про нові масштабні санкції проти Росії 18 вересня 2026 року. Саме від 18 вересня відраховується 30-денний термін, про який говорив Кріс Райт. Відповідно, ключова дата - 18 жовтня 2026 року.

Закон передбачає, зокрема, можливість запровадження тарифів до 100% щодо країн, які продовжують купувати російські енергоносії, а також низку інших санкційних заходів.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Трамп підтримав новий план послаблення санкцій США проти РФ.

Однак Кремлю ця ідея не сподобалася - Дмитро Пєсков розповів, що саме не влаштовує Москву.

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