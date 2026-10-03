Зеленський: Путін намагається нав’язати США нові умови

Спроби Америки знайти компроміс з Росією лише марнують час, оскільки російський диктатор Володимир Путін використовуватиме будь-які зміни, щоб висувати нові умови та тиснути на Вашингтон.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

Глава держави зазначив, що вірить у щире прагнення США зупинити російську війну, однак застеріг від поступок агресору.

За його словами, якщо Москва побачить готовність до компромісів, вона одразу почне нав’язувати власні правила.

"Якщо Путін побачить, що ви можете щось підтримати, він спробує запропонувати вам іншу ідею, інші питання й нові умови. Новий уряд - нові умови. Змінюються лідери в Європі? Нові умови. Політика США? З’явився Президент Трамп, дуже сильний, - нові умови", - наголосив Зеленський.

Президент України підкреслив, що Кремль намагається скористатися внутрішніми викликами США та міжнародною ситуацією, зокрема переговорами з Іраном.

Путін розраховує на прагнення президента США Дональда Трампа здобути швидку перемогу до проміжних виборів і робить усе, щоб ускладнити переговори на Близькому Сході.

"Те саме з війною Росії проти України. Якщо Путін побачить, що Президенту Трампу потрібна якась перемога, він вирішуватиме, що дати, а що ні. І в цьому й полягає проблема: Путін почав вважати, що він той, хто може вирішувати. Але Америка в сто разів сильніша за Росію. Безумовно. Їм просто треба про це не забувати", - додав український лідер.