Війна в Україні була серед тем: Буданов зробив заяву про візит глави ЦРУ до Росії

Під час візиту глави ЦРУ Джона Реткліффа до Москви війна в Україні була однією з тем обговорення.
Як повідомляє РБК-Україна, про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив у коментарі Новини․LIVE.
На питання щодо мети візиту Реткліффа до країни-агресорки Буданов закликав не робити передчасних висновків і дочекатися офіційних коментарів.
"Давайте будемо стриманими у публічних висловлюваннях", - зазначив він.
Керівник ОП також закликав дочекатися офіційних коментарів. За його словами, візит планувався "трішки в іншому місці", але був перенесений.
"Там основні тематики - взаємовідносини, скажімо так, між двома країнами", - розповів Буданов.
На питання про те, чи обговорювали під час візиту війну в Україні, керівник ОП відповів ствердно, але додав, що обговорення відбулось "в контексті". Він також наголосив, що це не було головним питанням зустрічі.
Нагадаємо, директор ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня здійснив візит до Москви. У країні-агресорці згодом розкрили подробиці переговорів Реткліффа з російськими спецслужбами.
Зазначимо, директор СЗР РФ Сергій Наришкін підтвердив, що зустрічався з главою ЦРУ в Москві. За його словами, сторони обговорили питання, які перебувають у компетенції спецслужб.