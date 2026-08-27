Война в Украине была среди тем: Буданов сделал заявление о визите главы ЦРУ в Россию

Во время визита главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву война в Украине была одной из тем обсуждения.
Как сообщает РБК-Украина, об этом руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил в комментарии Новости․LIVE.
На вопрос о целях визита Ретклиффа в страну-агрессор Буданов призвал не делать преждевременных выводов и дождаться официальных комментариев.
"Давайте будем сдержанны в публичных высказываниях", - отметил он.
Руководитель ОП также призвал дождаться официальных комментариев. По его словам, визит планировался "немного в другом месте", но был перенесен.
"Там основные тематики - взаимоотношения, скажем так, между двумя странами", - рассказал Буданов.
На вопрос о том, обсуждали ли во время визита войну в Украине, руководитель ОП ответил утвердительно, но добавил, что обсуждение состоялось "в контексте". Он также подчеркнул, что это не было главным вопросом встречи.
Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф 25 августа совершил визит в Москву. В стране-агрессоре впоследствии раскрыли подробности переговоров Рэтклиффа с российскими спецслужбами.
Отметим, директор СВР РФ Сергей Нарышкин подтвердил, что встречался с главой ЦРУ в Москве. По его словам, стороны обсудили вопросы, которые находятся в компетенции спецслужб.