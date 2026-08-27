У центрі Києва пошкоджено спорткомплекс, в мережі пишуть про дим над стадіоном "Динамо"
Рсійські війська вранці 27 серпня атакували Київ дронами. У центрі міста пошкоджений спортивний комплекс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.
Повідомляється, що у Голосіївському районі фіксується загоряння автомобіля внаслідок ворожої атаки. Пожежу ліквідовано.
У Печерському районі пошкоджено будівлю спортивного комплексу.
Водночас у мережі з'явилася інформація про пряме влучання "Шахеда" по стадіону ім. Лобановського ("Динамо"). Місцеві жителі публікують кадри пожежі та стовпу диму, що здіймається над стадіоном.
Оновлено 11:07
За інформацією мера Києва Віталія Кличка, у Печерському районі, де ворожий дрон впав на відкриту територію, сталося загоряння трави. Екстрені служби працюють на місці.
Оновлено 11:53
У Голосіївському районі столиці один постраждалий внаслідок атаки РФ. Поранення отримав водій вантажівки.
Обстріл Києва
Нагадаємо, вранці 27 серпня Росія вкотре атакувала Київ. Протиповітряна оборона досі працює над містом через атаку реактивних безпілотників.
Цієї ночі Росія вже атакувала Київ - уламки впали в Подільському та Шевченківському районах. Також під ворожими ударами перебували й інші регіони.
Всі деталі про наслідки нічної комбінованої атаки РФ по Україні - в матеріалі РБК-Україна.