У центрі Києва пошкоджено спорткомплекс, в мережі пишуть про дим над стадіоном "Динамо"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА .

Повідомляється, що у Голосіївському районі фіксується загоряння автомобіля внаслідок ворожої атаки. Пожежу ліквідовано.

У Печерському районі пошкоджено будівлю спортивного комплексу.

Водночас у мережі з'явилася інформація про пряме влучання "Шахеда" по стадіону ім. Лобановського ("Динамо"). Місцеві жителі публікують кадри пожежі та стовпу диму, що здіймається над стадіоном.

Оновлено 11:07

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, у Печерському районі, де ворожий дрон впав на відкриту територію, сталося загоряння трави. Екстрені служби працюють на місці.

Оновлено 11:53

У Голосіївському районі столиці один постраждалий внаслідок атаки РФ. Поранення отримав водій вантажівки.