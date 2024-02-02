Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Кривий Ріг без світла

В ніч на 2 лютого російські окупанти атакували Україну "Шахедами", випустивши 24 дрони. Сили ППО збили 11 безпілотників, ще 7 дронів не долетіли до цілі.

При цьому внаслідок атаки у Кривому Розі була пошкоджена підстанція. Без світла і тепла залишилися тисячі споживачів, було знеструмлено дві шахти.

Також цієї ночі у Кіровоградській області був "приліт" по об'єкту інфраструктури, там спалахнула пожежа.

Деталі спецоперації зі знищення катера "Івановець"

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів, що російський катер "Івановець" потопили завдяки морським дронам MAGURA V5. Ними керував підрозділ безпілотників 13-ї групи ГУР..

За словами Буданова, було завдано шість прямих влучень морськими безпілотниками в корпус корабля.

На аеродромі "Бельбек" були уражені літаки РФ

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що на аеродромі "Бельбек" у тимчасово окупованому Севастополі під час атаки 31 січня були уражені щонайменше три літаки росіян, а також особовий склад.

За його словами, найкраще підтвердження наслідків атаки на аеродром окупантів - це супутникові знімки і некрологи в російських пабліках.

Суд ООН підтвердив юрисдикцію у позові України проти РФ

Міжнародний суд ООН постановив, що має юрисдикцію на розгляд позову України від 2022 року проти РФ. Мова про позов, в якому Україна вимагає притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття "геноциду".

Україна

Глава МЗС Канади у Києві

Сьогодні з робочим візитом до Києва прибула міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі. Вона зустрілася з українським колегою Дмитром Кулебою та президентом Володимиром Зеленським.

Жолі у Києві зробила декілька важливих заяв. Зокрема, що Україна та Канада обговорюють гарантії безпеки для нашої країни, угода вже на фінішній прямій, а також про створення коаліції для повернення українських дітей.

Курс валют та інфляція

Долар продовжує дешевшати в обмінниках. Долар у середньому купують по 37,65 гривні, євро - по 41,00 гривні.

За даними Національного банку України, інфляція перебуватиме в межах цільового діапазону 5% ± 1 в. п. у найближчі місяці. А з середини 2024 року темпи зростання цін дещо пришвидшаться через вичерпання ефектів високих минулорічних врожаїв.

Повернення дітей

З окупованої території Запорізької та Херсонської областей вдалося евакуювати ще чотирьох українських дітей. Зараз вони перебувають в одному з центрів організації Save Ukraine.

Відсторонення керівника департаменту Міноборони

Від виконання службових обов’язків відсторонили тимчасово виконуючого обов’язки директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони Тоомаса Нахкура.

Причина відсторонення - оголошення підозри у кримінальному провадженні, яка була вручена 27 січня 2024 року.

Світ

Погрози польських та угорських фермерів

Польські фермери анонсували новий страйк на кордоні з Україною на 9 лютого. Вони пригрозили блокадою прикордонних пунктів між Польщею та Україною, доріг та автомагістралей по країні.

Фермери заявляють, що незадоволені діями польської влади та рішенням Єврокомісії щодо імпорту товарів з України.

Протест на українському кордоні анонсували і угорські фермери. Вони погрожують заблокувати пункт пропуску "Захонь-Чоп".

Бюджет Німеччини

Парламент Німеччини остаточно схвалив державний бюджет на 2024 рік. У нього заклали гроші для військової допомоги Україні. Йдеться про 7,6 млрд євро.

Оборонний бюджет Німеччини становить близько 52 млрд євро, плюс мільярди зі спеціального фонду для бундесверу.

Іспанія навчає українців

Іспанське видання El Mundo з посилання на Генштаб оборони країни, зазначає, що Мадрид навчає українських військових технічному обслуговуванню ЗРК Patriot. Навчання проходять у Валенсії.