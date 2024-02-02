Коли в Україні прискориться інфляція: НБУ дав прогноз щодо зростання цін

Інфляція в Україні перебуватиме в межах цільового діапазону 5% ± 1 в. п. у найближчі місяці. Із середини 2024 року темпи зростання цін дещо пришвидшаться через вичерпання ефектів високих минулорічних врожаїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (січень 2024 року).

За даними НБУ, додатково на ціни тиснутиме подальше відновлення споживчого попиту, а також перенесення витрат бізнесу на споживчі ціни, зокрема через усе ще високі безпекові ризики та підвищення зарплат.

Однак інфляція залишатиметься помірною. Очікується, що вона становитиме 8,6% наприкінці року. У 2025 році інфляція повернеться до цільового діапазону НБУ, сповільнившись до 5,8% на кінець року, а в 2026 році - до цілі 5%. Цьому сприятиме насамперед зниження "безпекових ризиків" з 2025 року, що припускається в прогнозі НБУ.

Ціни на продукти

Як зазначили в НБУ, завдяки надзвичайно сприятливим погодним умовам та нарощуванню виробництва в окремих регіонах у 2023 році пропозиція овочів та деяких фруктів значно перевищила показники попереднього року. Урожай зернових та олійних культур також виявився суттєво вищим, ніж попереднього року. До того ж збереження логістичних та торговельних обмежень для експорту утримувало внутрішні ціни на с/г продукцію в Україні суттєво нижче світових рівнів.

У результаті індекс цін на сирі продукти харчування у IV кварталі 2023 році лише незначно перевищував рівень попереднього року (зростання становило 2,2% р/р у грудні), а подорожчання оброблених продуктів харчування суттєво сповільнилося (до 5,9% р/р з 10,6% р/р у вересні). Вплив цих чинників збережеться також у першому півріччі цього року. "Тож продовольча інфляція залишиться низькою (до 3% у річному вимірі)", - йдеться в прогнозі.

У другому півріччі продовольча інфляція пришвидшиться на тлі низької бази порівняння через менші врожаї внаслідок очікуваного повернення погодних умов до середньо-кліматичних норм. "Однак, якщо не буде суттєвих шоків пропозиції, з 2025 року продовольча інфляція сповільниться до 3%", - зазначили в НБУ.

Тарифи на ЖКП та ціни на сигарети та алкоголь

За прогнозом НБУ, адміністративна інфляція залишатиметься високою "через подальше підвищення акцизів і потреби в приведенні тарифів на послуги ЖКГ до обґрунтованих рівнів".

За даними НБУ, темпи зростання адміністративно регульованих цін знизилися до 10,7% р/р у грудні 2023 року.

"Фіксація тарифів на окремі послуги ЖКГ, зокрема газ, гарячу воду та опалення, стримувала зростання адміністративної та загальної інфляції, а також сприяла зниженню інфляційних очікувань. Повільніше дорожчали алкогольні напої та тютюнові вироби, що відображало, ймовірно, зменшення тиску з боку виробничих витрат в умовах контрольованої ситуації на валютному ринку та конкуренції з боку тіньової пропозиції", - йдеться в прогнозі.

Інфляція в Україні

За даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у 2023 році сповільнилося до 5,1%. Це мінімальне значення з 2020 року, коли інфляція становила 5,0%.

У січні НБУ покращив прогноз з інфляції. НБУ прогнозує, що споживчі ціни за підсумками 2024 року зростуть на 8,6%. У жовтні минулого року НБУ прогнозував інфляцію на рівні 9,8%.

НБУ прогнозує, що у 2025 році ціни зростуть на 5,8% (попередній прогноз - 6,0%), у 2026 році - на 5,0%.