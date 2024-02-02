Знищення російського катера "Івановець": Буданов розповів деталі спецоперації

Про це заявив начальник головного управління розвідки Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The War Zone.

За його словами, морськими дронами керував підрозділ безпілотників 13-ї групи ГУР.

"Під час проведення спеціальних (активних) заходів у період із 31 січня до 1 лютого відділ спланував і здійснив знищення "Іванівця" на рейді озера Донузлав", - розповів він.

За словами Буданова, під час знищення російського катера було завдано шість прямих влучень морськими безпілотниками в корпус корабля.

"Унаслідок отриманих пошкоджень корабель перекинувся на корму і затонув. За попередніми даними, пошуково-рятувальна операція, проведена противником, не увінчалася успіхом", - заявив глава ГУР.

MAGURA V5

Морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus (MAGURA) V-типу - це розроблений в Україні багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління.

Він може виконувати різні операції, зокрема, спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона морського флоту, бойові місії.

Довжина безпілотника становить 5,5 метра, а ширина - 1,5 метра Крейсерська швидкість заявлена на рівні 22 вузли, а максимальна - 42 вузли. Дальність пересування морського дрона становить приблизно 833 км.

Він також оснащений mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковим зв'язком.

Попадання по катеру "Івановець"

Раніше стало відомо, що бійці ГУР вночі 1 лютого знищили ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту РФ. Вартість корабля становить 60-70 млн. доларів.

За словами представника Головного управління розвідки України Андрія Юсова, таких катерів у Росії було лише три одиниці.

Детальніше про катер "Івановець", який потопили дрони ГУР - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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