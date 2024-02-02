Україна евакуювала з окупації ще чотирьох дітей

З окупованої території України вдалося евакуювати ще чотирьох українських дітей. Вони знаходяться у безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook організації Save Ukraine.

"Іще 4 дітей з окупованої частини Запорізької та Херсонської областей повернула наша команда Save Ukraine", - йдеться у повідомленні.

Врятованим дітям від 0 до 16 років. Зараз вони перебувають в одному з центрів організації.

Save Ukraine зазначає, що з початку повномасштабного вторгнення окупантів вдалося повернути з окупації та території Росії 235 дітей.

Росія вивозить українських дітей

Зазначимо, що саме через депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

Раніше уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що Україні загалом вдалось повернути 517 дітей, 2828 дорослих, серед яких лише 150 цивільних.

У січні 2024 року Парламентська асамблея Ради Європи схвалила важливу резолюцію, що стосується українських дітей. Вона закликає визнати депортацію українських дітей Росією геноцидом українського народу.

Сьогодні стало відомо, що Канада та Україна започаткують коаліцію з повернення українських дітей.