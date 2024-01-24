Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

F-16 будуть в Україні вже цього року, в Росії розбився військовий Іл-76, а скандальний премєр Словаччини Роберт Фіцо приїхав до Ужгорода на зустріч з очільником українського уряду Денисом Шмигалем.

РБК-Україна зібрало головні новини, на які слід звернути увагу сьогодні.

Війна

F-16

У Пентагоні запевняють, що вже цього року Україна отримає перші винищувачі F-16 та запасні частини до них.

Іл-76

Під Бєлгородом збили російський Іл-76, який перевозив ракети до С-300. На борту було понад 60 осіб і, за даними росЗМІ, всі загинули. Росіяни запустили інформацію нібито на борту знаходились українські військовополонені, яких нібито везли на обмін. Українців закликають не поширювати фейки та дочекатися офіційних коментарів. Всі деталі - у матеріалі РБК-Україна.

Вже під вечір з'явилися перші офіційні коментарі України. Так, у Генштабі заявили, що і надалі вживатимуть заходів контролю за повітряним простором на Бєлгородсько-Харківському напрямку. Адже саме звідти ворог б'є по Харкову. А ГУР каже, що наразі не має даних щодо того, хто перебував на літаку. У розвідці також заявили, що РФ зірвала запланований на сьогодні обмін.

Україна

НБУ

Нацбанк збиратиме інформацію про фінансові операції боржників за кредитами. Так, до НБУ надходимуть звіти про активні операції, якщо загальний борг дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень.

Фіцо в Ужгороді

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо сьогодні приїхав до Ужгорода та зустрівся з українськи колегою Денисом Шмигалем. Зокрема, на зустрічі Фіцо запевнив Шмигаля, що Словаччина не блокуватиме виділення 50 млрд євро Україні від ЄС. Всі подробиці - у матеріалі РБК-Україна.

Мобілізація

У ЗМІ з'явилась інформація нібито Міноборони вже подало до Ради новий варіант законопроекту про мобілізація, називалась і дата розгляду - 25 січня. Втім наразі у профільному комітеті таку інформацію офіційно спростували.

Курс долара

Долар дорожчає другий день поспіль. На 25 січня курс долара в Україні НБУ встановив на рівні 37,52 гривень за долар (+0,0708 грн).

Світ

США

Представник Пентагону Патрік Райдер заявив, що без додаткового фінансування США не зможуть надавати системи та обладнання, що відповідають середньостроковим та довгостроковим потребам України, "а також допомагати підтримувати ці системи".

Угорщина

Генсек НАТО Йенс Столтенберг провів розмову з очільником уряду Угорщини Віктором Орбаном. За результатами розмови Орбан заявив, що його уряд підтримує членство Швеції в НАТО.

Зазначимо, вчора заявку Швеції на вступ до НАТО ратифікувала Туреччина, тож залишається лише рішення Угорщини.

Естонія

Естонія приєдналась до британської програми навчання українських військових "Інтерфлекс". За цією програмою вже пройшли начання понад 34 тисячі українських військових.