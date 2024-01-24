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Орбан закликав парламент Угорщини ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО

Середа 24 січня 2024 15:17
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Орбан закликав парламент Угорщини ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО Архівне фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд Угорщини закликає парламент за першої можливості ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга.

Інформація від Столтенберга

Генсек повідомив, що провів розмову з Орбаном. Він привітав явну підтримку прем'єр-міністром і його урядом членства Швеції в НАТО.

"Я з нетерпінням чекаю ратифікації, щойно збереться парламент", - написав Столтенберг.

Інформація від Орбана

Прем'єр Угорщини заявив, що його уряд підтримує членство Швеції в НАТО.

"Я також підкреслив, що ми продовжимо закликати Національні збори Угорщини проголосувати за приєднання Швеції та завершити ратифікацію за першої можливості", - написав Орбан.

Вступ Швеції в НАТО

Вступ Швеції до НАТО очікується вже близько півтора року. Раніше Стокгольм планував вступити до Альянсу разом із Фінляндією, але Фінляндія вступила до НАТО у червні 2023 року, а заявку Швеції ратифікували всі країни НАТО, окрім Угорщини.

Будапешт обіцяв, що він не буде останнім, хто ратифікує заявку Швеції. Проте голосування в угорському парламенті кілька разів переносилося. Угорські політики вимагають пояснень щодо критики демократичного розвитку країни, аналогічної стурбованості, вираженої багатьма іншими європейськими політиками.

Вчора парламент Туреччини ратифікував заяву Швеції на вступ в НАТО.

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