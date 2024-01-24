Словаччина не блокуватиме виділення 50 млрд євро Україні від ЄС, - Шмигаль

Словаччина не блокуватиме виділення 50 млрд євро Україні від ЄС. До такої домовленості, окрім інших, дійшли голова Кабміну Денис Шмигаль та його словацький колега Роберт Фіцо за підсумками зустрічі в Ужгороді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови уряду.

"Щойно завершили зустріч із Прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Дійшли згоди з низки питань і маємо конкретні домовленості", - розповів Шмигаль.

Основні домовленності

Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу ;

; уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу;

співпраця у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів;

повна підтримка євроінтеграційних прагнень України з боку Словаччини.

Крім того, за словами голови українського уряду, Україна та Словаччина продовжать плідну співпрацю заради безпеки та процвітання наших країн.

"Вдячні словацькому народу, який допомагає Україні та українцям у ці непрості часи", - констатував Шмигаль.

Спільна заява

Крім того, за підсумками зустрічі прем’єр-міністри підписали спільну заяву, яка посилить двосторонні відносини між Україною та Словаччиною "на основі взаємної довіри та поваги".

Зокрема, цією заявою:

підтвердили готовність до подальшої співпраці, спрямованої на повагу до територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

відзначили тверду та послідовну підтримку Словацької Республіки європейської інтеграції України.

висловили підтримку Формули миру президента України Володимира Зеленського.

наголосили на важливості участі Словаччини у відновленні України та призначення віце-прем'єр-міністра з плану відновлення, стійкості та економіки знань Словацької Республіки.

підтвердили важливість участі Словаччини у гуманітарному розмінуванні України.

відзначили важливість спільних зусиль щодо забезпечення глобальної продовольчої безпеки, підвищення транзитного потенціалу для експорту української сільськогосподарської продукції.

підкреслили важливість розвитку військово-технічного співробітництва на комерційній основі.

Зустріч Шмигаля та Фіцо

24 січня в Ужгороді проходила зустріч прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. У ході зустрічі з’ясувалося, що уряд України має намір сформувати з урядом Словаччини політику "нового прагматизму", яка принесе користь обом державам.

50 млрд євро для України від ЄС

У червні 2023 року Європейська комісія запропонувала створити для України спеціальний механізм, за яким буде надано гранти та позички на суму до 50 млрд євро на період до 2027 року. Він має замінити поточну підтримку ЄС Україні через Програму макроекономічної фінансової допомоги. Термін дії програми закінчився наприкінці 2023 року.

Зазначимо, що за даними Financial Times, Україна все ж таки може не отримати 50 млрд євро від країн Євросоюзу через низку розбіжностей усередині ЄС. Детальніше – у матеріалі.