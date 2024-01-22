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НБУ опустив офіційний курс долара до мінімуму за місяць

Україна, Понеділок 22 січня 2024 15:51
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НБУ опустив офіційний курс долара до мінімуму за місяць Фото: курс долара впав на 7 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знову знизив курс долара. Долар подешевшав до мінімуму за місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 23 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 37,4521 грн за 1 долар (-0,0747 грн). Нижче курс був 27 грудня 2023 року - 37,3684 гривень.

НБУ опустив офіційний курс долара до мінімуму за місяць

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 40,7928 гривень за 1 євро (-0,0476 грн).

НБУ опустив офіційний курс долара до мінімуму за місяць

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 6 копійок до 37,42-37,46 грн/долар (купівля-продаж).

НБУ опустив офіційний курс долара до мінімуму за місяць

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 5 копійок до 38,30 грн/долар.

Прогноз курсу

Як повідомив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, цього тижня ситуація на валютному ринку навряд чи докорінно зміниться: з початку дії режиму "керованої гнучкості" саме міжбанк задає тон для готівкового ринку. Отже, курсові показники на готівковому ринку формуватимуться саме з урахуванням безготівкових курсів.

"Валютному ринку навряд чи загрожуватимуть якісь стрімкі курсові зміни: діятиме режим частих, але різноспрямованих змін без несподіваних падінь або навпаки - шалених зльотів", - упевнений експерт.

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