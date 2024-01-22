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Фіцо заявив, що Україна повинна піти на "територіальний компроміс" з РФ. У МЗС відповіли

Понеділок 22 січня 2024 14:27
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Фіцо заявив, що Україна повинна піти на "територіальний компроміс" з РФ. У МЗС відповіли Фото: речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Прем‘єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Україна повинна "піти на компроміс" з Росією щодо своїх територій, щоб швидше закінчити війну. В українському МЗС вкотре наголосили на неприпустимості територіальних поступок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

"Не може бути компромісу щодо територіальної цілісності. Ні України, ні Словаччини, ні будь-якої іншої країни", - написав Ніколенко.

Він наголосив, що Україна та партнери докладають зусиль задля виведення росіян із Криму, Донецької та Луганської областей, щоб вони не пішли далі, "зокрема і до Кошицького, Пряшівського та інших словацьких країв".

"Давайте говорити відверто: без безпеки в Україні, не буде безпеки ні в Словаччині, ні в Європі загалом. Маємо спільними зусиллями наближати українську перемогу", - зазначив речник МЗС.

Заява Фіцо

Напередодні прем‘єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо натякнув, що Україні доведеться віддати частину своїх територій Росії, щоб швидше закінчилася війна.

"Повинен бути якийсь компроміс. Чого вони (українці - ред.) чекають, що росіяни підуть з Криму, Донбасу і Луганська? Це нереально", - сказав він.

Зустріч Фіцо та Шмигаля

Цього тижня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував зустріч зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо. За його словами, напередодні саміту ЄС сторони обговорять можливі перешкоди на шляху виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського союзу.

Фіцо повідомив, що зустріч з українським прем'єром відбудеться 24 червня в Ужгороді.

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Війна Росії проти України МЗС України Роберт Фицо
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