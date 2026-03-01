Іран атакував власний танкер, який перебуває під санкціями США та ЄС
Біля півострова Мусандам в Омані Іран атакував танкер, який перебуває під санкціями США та ЄС за перевезення іранської нафти. Постраждали четверо членів екіпажу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Читайте також: Взяли на абордаж: військові Бельгії вперше затримали "тіньовий" танкер РФ
Центр морської безпеки Оману повідомив, що атака відбулася після попередніх ударів безпілотників в інших частинах країни Перської затоки. Танкер плив під прапором Панами.
Агентство зазначає, що це перший випадок, коли цілі в Омані або поблизу нього були уражені після хвилі ударів Тегерана по країнах Перської затоки після спільних американо-ізраїльських атак на Іран , які втягнули регіон у нову війну.
Екіпаж танкера Skylight, який складався з 20 осіб (15 громадян Індії та 5 іранців), був евакуйований після атаки.
За попередньою інформацією, четверо членів екіпажу отримали травми різного ступеня тяжкості.
Зареєстрованим власником Skylight є Sea Force Inc, а управління нею здійснюється Red Sea Ship Management LLC.
У грудні 2025 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти суден Red Sea Ship Management та Skylight, звинувативши керуючу компанію та її власника в експлуатації "тіньового флоту" для транспортування іранських нафтопродуктів у Перській затоці.
Сервіс моніторингу суден Tankertrackers.com описав Skylight як невеликий танкер, який здебільшого використовувався для заправки інших суден паливом і стояв на якорі біля півострова Мусандам з 22 лютого.
Півострів Мусандам, що належить Оману, розділяє з Іраном контроль над Ормузькою протокою, життєво важливим стратегічним вузьким пунктом, через який проходить приблизно п'ята частина світового споживання нафти
Варто зазначити, що вчора в Ірані заявляли, що блокуватимуть цю протоку.
Дані моніторингу Bloomberg показують, що деякі контейнеровози зупинилися або розвернулися під час транзиту. Низка міжнародних компаній вже видала розпорядження своїм суднам зупинити проходження протоки.
У Трампа обговорювали захоплення танкерів з іранською нафтою
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що представники адміністрації президента США Дональда Трампа обговорювали можливість захоплення танкерів, що перевозять іранську нафту.
Вашингтон хотів чинити тиск на Тегеран заради ядерної угоди, однак відмовився від ідеї через загрозу заходів у відповідь.
США вже захопили кілька суден з іранською нафтою в рамках двомісячної блокади танкерів, які перебувають під санкціями та обслуговують Венесуелу.
Ці танкери, які складають так званий "тіньовий флот", допомагають перевозити "нелегальну нафту" з численних країн, які перебувають під санкціями. Наприклад, перевезення здійснюються до Китаю та інших покупців.