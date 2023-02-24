UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війна Росії виходить далеко за межі України, - голова Пентагону

Фото: голова Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ставки російської війни виходять далеко за межі України. При цьому російське вторгнення є найсерйознішою загрозою для європейської безпеки з часів Другої світової війни.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Сьогоднішня річниця - це можливість для всіх, хто вірить у свободу, правила та суверенітет, підтвердити свою прихильність до підтримки хоробрих захисників України на довгі роки - і нагадати, що ставки російської війни простягаються далеко за межі України", - заявив він.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що війна в Україні знищила економіку Росії.

Крім того, США в річницю вторгнення оголосили про новий пакет військової допомоги 2 млрд доларів.

Додамо, що США та G7 планують сьогодні посилити санкції проти Росії, у тому числі заборонити експорт деяких товарів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиПентагонВійна Росії проти України