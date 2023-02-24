Война России выходит далеко за пределы Украины, - глава Пентагона

"Сегодняшняя годовщина - это возможность для всех, кто верит в свободу, правила и суверенитет, подтвердить свою приверженность поддержке храбрых защитников Украины на долгие годы - и напомнить, что ставки российской войны простираются далеко за пределы Украины", - заявил он.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что война в Украине уничтожила экономику России.

Кроме того, США в годовщину вторжения объявили о новом пакете военной помощи в 2 млрд долларов.

Добавим, что США и G7 планируют сегодня ужесточить санкции против России, в том числе запретить экспорт некоторых товаров.

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