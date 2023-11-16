Війна Росії проти України - на виснаження, потрібно багато часу, - прем'єр Естонії

Глава естонського уряду наголошує на важливості подальшої підтримки України країнами Заходу.

"Ця війна на виснаження. Це не безвихідь, але потрібно багато часу", - сказала Каллас.

Ключові елементи у війні на виснаження

На її думку, люди, ресурси та бойовий дух є ключовими елементами у такому військовому протистоянні.

"Росія думає, що може протриматися довше за Україну. Протея маю підстави вірити, що наша підтримка допоможе Україні протриматися довше за Росію", - зазначила прем'єр Естонії.

Люди

У цьому контексті Каллас звернула увагу, що Сполучені Штати Америки та Європейські держави допомагають тренувати військових ЗСУ на території своїх країн.

"Європа навчає від 30 до 40 тисяч військових. Якщо стільки ж тренує Америка, то це 80 000 тренованих солдатів проти строковиків, які відправляються у бій з боку РФ. Отже, ми можемо бути витривалішими, ніж Росія з точки зору людей", - заявила вона.

Ресурси

Щодо ресурсів, то за словами Каллас, сукупний ВВП Європи перевищує російський у 7 разів. До того ж країна-агресор знаходиться під міжнародними санкціями, що негативно впливає на її бюджет.

"Вони втратили третину свого бюджету, і не можуть нічого отримати ззовні. Вони мають проблеми", - сказала естонський прем'єр.

До того ж, додала вона, оборонний бюджет країн-учасниць коаліції "Рамштайн" у 13 разів більший, ніж у РФ.

Бойовий дух

Каллас упевнена, що у бійців Сил оборони України бойовий дух вищий, ніж у російських окупантів.

Так, резюмує глава уряду Естонії, країнам-партнерам "також залишається вірити у перемогу України".

"Прогнози" щодо тривалості війни РФ проти України

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що термін завершення війни в Україні також залежать від швидкості постачання систем ППО та їх кількості.

Додамо, що за словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, поки що невідомо, коли закінчиться війна, але якщо порівнювати із забігом на 100 метрів - умовно 70 метрів Сили оборони вже подолали.

Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявили, що РФ не має наміру припиняти свою широкомасштабну військову агресію проти України, і війна може продовжуватися ще досить довго. Країни Заходу мають продовжувати надавати підтримку контрнаступальним операціям ЗСУ.

Пізніше Столтенберг зазначив, що західні союзники мають наростити підтримку України, оскільки ситуація на полі бою у боротьбі проти російської агресії залишається важкою.