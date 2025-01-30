Война РФ против Украины не завершится выполнением всех целей одной из сторон, - Рубио

Ни Украина, ни Россия, вероятно, не смогут добиться выполнения своих "максималистских целей" по итогам войны. Для достижения мира нужно будет проделать тяжелую работу.

Рубио подчеркнул, что как у президента Украины Владимира Зеленского, так и у российского диктатора Владимира Путина есть свои внутренние интересы.

"Если представить, что вы украинец, россияне заставили вас так страдать, и теперь вы позволите им оставить землю (под контролем - ред.)? Я имею в виду, что в Украине люди были бы расстроены этим, вы бы это поняли", - добавил госсекретарь.

Но, по его словам, есть и зрелые реалии жизни. Они свидетельствуют о том, что обе стороны платят за войну тяжелую цену и обе стороны заинтересованы в том, чтобы этот конфликт закончился.

"Это (война - ред.) не закончится с максималистскими целями одной из сторон, и придется проделать много тяжелой работы. И я думаю, что только Соединенные Штаты под руководством президента Трампа (Дональда Трампа - ред.) могут сделать это возможным, но это будет нелегко, и это потребует некоторого времени. Но я знаю, что он твердо намерен добиться этого", - подчеркнул Рубио.