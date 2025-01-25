Трамп може завершити війну РФ проти України швидше за інших у світі, - Зеленський

Президент США Дональд Трамп може прискорити завершення війни Росії проти України. Він має найбільше впливу на Росію, ніж будь-хто інший у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю для газети Il Foglio .

За словами Зеленського, американський президент хоче завершити війну, але наразі ще не має всіх деталей та не знає, яким буде результат.

"Я йому казав, що Путін цього не хоче, тому швидко цього не буде. Але Трамп завдяки силі, санкціям, міцності США, економіці тощо може це прискорити. Принаймні він може зробити це скоріше за всіх у світі, на мій погляд. З погляду армії, економіки, впливу Америки на економіки світу та його особистих характеристик, я вважаю, що він на це може вплинути точно скоріше за інших", - сказав він.

Український президент додав, що Китай також має великий вплив на Росію, але вплив США, на його думку, більший.