Війна переходить на територію РФ, кількість атак дронами збільшуватиметься, - Подоляк

"Що стосується Росії... збільшується кількість атак неідентифікованих безпілотників, які запускаються з території Російської Федерації, і кількість цих атак буде збільшуватися. Тому що це той етап війни... коли бойові дії поступово переносяться на територію Росії ", - заявив Подоляк.

Радник голови Офісу президента також виключив можливість мирних переговорів з країною-терористом, оскільки для України це означатиме "капітуляцію".

Удари БпЛА по території Росії

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня, в Росії заявили про найбільшу атаку дронів. Під ударами безпілотників опинились шість областей, у тому ж числі й Псковська.

Як розповідав представник Головного управління розвідки МО Андрій Юсов, під час атаки по Пскову були знищені чотири Іл-76, якими перевозять військових, техніку та боєприпаси. Пізніше у мережі з'явилося відео спецоперації, на якому видно момент ураження одного з літаків.