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Війна переходить на територію РФ, кількість атак дронами збільшуватиметься, - Подоляк

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На даному етапі війни бойові дії поступово переходять на територію Російської Федерації. Кількість ударів БпЛА лише збільшуватиметься.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Що стосується Росії... збільшується кількість атак неідентифікованих безпілотників, які запускаються з території Російської Федерації, і кількість цих атак буде збільшуватися. Тому що це той етап війни... коли бойові дії поступово переносяться на територію Росії ", - заявив Подоляк. 

Радник голови Офісу президента також виключив можливість мирних переговорів з країною-терористом, оскільки для України це означатиме "капітуляцію". 

Удари БпЛА по території Росії 

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня, в Росії заявили про найбільшу атаку дронів. Під ударами безпілотників опинились шість областей, у тому ж числі й Псковська.

Як розповідав представник Головного управління розвідки МО Андрій Юсов, під час атаки по Пскову були знищені чотири Іл-76, якими перевозять військових, техніку та боєприпаси. Пізніше у мережі з'явилося відео спецоперації, на якому видно момент ураження одного з літаків.

 

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