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Война переходит на территорию РФ, количество атак дронами будет увеличиваться, - Подоляк

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На данном этапе войны боевые действия постепенно переходят на территорию Российской Федерации. Количество ударов БпЛА будет только увеличиваться.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Что касается России... увеличивается количество атак неидентифицированных беспилотников, которые запускаются с территории Российской Федерации, и количество этих атак будет увеличиваться. Потому что это тот этап войны... когда боевые действия постепенно переносятся на территорию России", - заявил Подоляк. 

Советник главы Офиса президента также исключил возможность мирных переговоров со страной-террористом, поскольку для Украины это будет означать "капитуляцию".

Удары БпЛА по территории России

Напомним, в ночь на 30 августа, в России заявили о самой большой атаке дронов. Под ударами беспилотников оказались шесть областей, в том числе Псковская.

Как рассказывал представитель Главного управления разведки МО Андрей Юсов, во время атаки по Пскову были уничтожены четыре Ил-76, которыми перевозят военных, технику и боеприпасы. Позже в сети появилось видео спецоперации, на котором виден момент поражения одного из самолетов.

 

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