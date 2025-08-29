Війна все одно завершиться, Путін нікуди не дінеться, - Зеленський

"Війна все одно закінчиться, Путін нікуди не дінеться. Можна ще знаходити причини, не зараз, немає денацифікації, нелегітимність влади тощо, але однаково ці причини ні про що, ніхто у світі їх не підтримує", - підкреслив президент.

Він звернув увагу, що для світу Росія залишається агресором. Москва винна у війні і саме вона має завершувати війну.

"Це все одно відбудеться, у тому чи іншому форматі війна закінчиться", - додав Зеленський.