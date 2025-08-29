Война все равно завершится, Путин никуда не денется, - Зеленский

"Война все равно закончится, Путин никуда не денется. Можно еще находить причины, не сейчас, нет денацификации, нелегитимность власти и т.д., но все равно эти причины ни о чем, никто в мире их не поддерживает", - подчеркнул президент.

Он обратил внимание, что для мира Россия остается агрессором. Москва виновна в войне и именно она должна завершать войну.

"Это все равно произойдет, в том или ином формате война закончится", - добавил Зеленский.