Війна не обвалила ціни. Чому квартири в Києві досі дорогі і чого чекати далі

Попри повномасштабну війну та регулярні російські атаки, ціни на квартири у Києві не демонструють очікуваного зниження. Однією з головних причин цього залишаються державні житлові програми та стабільний попит на житло.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів експерт з нерухомості Олег Дерлюк.
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За словами Дерлюка, під час активного фінансування державних програм і використання житлових сертифікатів вторинний ринок, особливо у сегменті однокімнатних та двокімнатних квартир, швидко активізується.
"Через ажіотаж у власників виникає ілюзія, що їхнє житло коштує значно дорожче, ніж є насправді, і вони невиправдано завищують цінники", - пояснив експерт.
Водночас він зазначив, що попит підтримують і переселенці, які переїжджають до столиці з прифронтових або тимчасово окупованих територій.
"Поки є попит від переселенців, столиця залишається перспективною для покупки попри обстріли", - сказав Дерлюк.
Експерт вважає, що суттєвого зниження цін очікувати не варто.
"Падіння, якого очікують деякі покупці, не буде, особливо на однокімнатні та двокімнатні квартири. Якщо фінансування держпрограм продовжиться, то це підвищуватиме попит і цінову політику", - наголосив він.
Додамо, що опитування ЛУН влітку 2026 року показало: 45% потенційних покупців вважають, що ціни на нерухомість в Києві зростуть, 36% думають, що вартість знизиться і ще 19% - що залишиться на тому ж рівні.
Фото: Які зараз тенденції на ринку нерухомості в Києві (інфографіка РБК-Україна)
За оцінкою Дерлюка, зараз вартість однокімнатних квартир у будинках, зведених після 2000 року, становить близько 70-80 тисяч доларів. У новіших житлових комплексах ціна однокімнатної квартири площею близько 45 кв. м може сягати 100 тисяч доларів.
Водночас квадратний метр у новобудовах на етапі будівництва за останні п'ять років подорожчав приблизно з 700-900 доларів до 1200-1300 доларів.
Читайте також про те, що у першому півріччі 2026 року український ринок нерухомості продовжує відновлюватися. Попит на будинки зріс на 24%, аренда квартир подорожчала на 15%, а приватних будинків - на 29%.
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