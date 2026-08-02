Война не обрушила цены. Почему квартиры в Киеве до сих пор дорогие и чего ждать дальше

Главное: Цены на квартиры поддерживают государственные жилищные программы;

Наибольшим спросом пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры;

пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры; Дополнительный спрос формируют переселенцы из прифронтовых и временно оккупированных территорий;

из прифронтовых и временно оккупированных территорий; Эксперт не прогнозирует падения цен до конца года. Опрос ЛУН тоже показывает такие ожидания у потенциальных покупателей.

Почему квартиры не дешевеют

По словам Дерлюка, при активном финансировании государственных программ и использовании жилищных сертификатов вторичный рынок, особенно в сегменте однокомнатных и двухкомнатных квартир, быстро активизируется.

"Из-за ажиотажа у владельцев возникает иллюзия, что их жилье стоит значительно дороже, чем есть на самом деле, и они неоправданно завышают ценники", - объяснил эксперт.

В то же время, он отметил, что спрос поддерживают и переселенцы, которые переезжают в столицу с прифронтовых или временно оккупированных территорий.

"Пока есть спрос от переселенцев, столица остается перспективной для покупки, несмотря на обстрелы", - сказал Дерлюк.

Упадут ли цены до конца года

Эксперт считает, что существенного снижения цен ждать не стоит.

"Падение, которого ожидают некоторые покупатели, не будет, особенно на однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Если финансирование госпрограмм продолжится, то это будет повышать спрос и ценовую политику", - подчеркнул он.

Добавим, что опрос ЛУН летом 2026 показал: 45% потенциальных покупателей считают, что цены на недвижимость в Киеве вырастут, 36% думают, что стоимость снизится и еще 19% - что останется на том же уровне.

Фото: Какие сейчас тенденции на рынке недвижимости в Киеве (инфографика РБК-Украина)

Сколько стоят квартиры

По оценке Дерлюка, сейчас стоимость однокомнатных квартир в домах, построенных после 2000 года, составляет около 70-80 тысяч долларов. В более новых жилых комплексах цена однокомнатной квартиры площадью около 45 кв. м может достигать 100 тысяч долларов.

В то же время квадратный метр в новостройках на этапе строительства за последние пять лет подорожал примерно с 700-900 долларов до 1200-1300 долларов.