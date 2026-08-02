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Война не обрушила цены. Почему квартиры в Киеве до сих пор дорогие и чего ждать дальше

10:03 02.08.2026 Вс
2 мин
Сколько стоит жилье в столице?
aimg Василина Копытко
Несмотря на обстрелы Киева, цены на жилье не падают (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Несмотря на полномасштабную войну и регулярные атаки, цены на квартиры в Киеве не демонстрируют ожидаемого снижения. Одной из главных причин этого остаются государственные жилищные программы и стабильный спрос на жилье.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал эксперт по недвижимости Олег Дерлюк.

Главное:

  • Цены на квартиры поддерживают государственные жилищные программы;
  • Наибольшим спросом пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры;
  • Дополнительный спрос формируют переселенцы из прифронтовых и временно оккупированных территорий;
  • Эксперт не прогнозирует падения цен до конца года. Опрос ЛУН тоже показывает такие ожидания у потенциальных покупателей.

Почему квартиры не дешевеют

По словам Дерлюка, при активном финансировании государственных программ и использовании жилищных сертификатов вторичный рынок, особенно в сегменте однокомнатных и двухкомнатных квартир, быстро активизируется.

"Из-за ажиотажа у владельцев возникает иллюзия, что их жилье стоит значительно дороже, чем есть на самом деле, и они неоправданно завышают ценники", - объяснил эксперт.

В то же время, он отметил, что спрос поддерживают и переселенцы, которые переезжают в столицу с прифронтовых или временно оккупированных территорий.

"Пока есть спрос от переселенцев, столица остается перспективной для покупки, несмотря на обстрелы", - сказал Дерлюк.

Упадут ли цены до конца года

Эксперт считает, что существенного снижения цен ждать не стоит.

"Падение, которого ожидают некоторые покупатели, не будет, особенно на однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Если финансирование госпрограмм продолжится, то это будет повышать спрос и ценовую политику", - подчеркнул он.

Добавим, что опрос ЛУН летом 2026 показал: 45% потенциальных покупателей считают, что цены на недвижимость в Киеве вырастут, 36% думают, что стоимость снизится и еще 19% - что останется на том же уровне.

Фото: Какие сейчас тенденции на рынке недвижимости в Киеве (инфографика РБК-Украина)

Сколько стоят квартиры

По оценке Дерлюка, сейчас стоимость однокомнатных квартир в домах, построенных после 2000 года, составляет около 70-80 тысяч долларов. В более новых жилых комплексах цена однокомнатной квартиры площадью около 45 кв. м может достигать 100 тысяч долларов.

В то же время квадратный метр в новостройках на этапе строительства за последние пять лет подорожал примерно с 700-900 долларов до 1200-1300 долларов.

Читайте также о том, что в первом полугодии 2026 года украинский рынок недвижимости продолжает восстанавливаться. Спрос на дома вырос на 24%, аренда квартир подорожала на 15%, а частных домов - на 29%.

Раньше мы писали о том, сколько сейчас стоит аренда жилья во Львове и как цена зависит от класса дома.

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