Війна за Незалежність: боротьба проти вторгнення РФ отримала офіційну назву
У підписаному президентом України Володимиром Зеленським законі про національну пам'ять вперше закріплено офіційну назву війни України проти російських окупантів - "Війна за Незалежність України".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку закону на сайті Верховної Ради.
Війна російського режиму проти України тепер має назву "Війна за Незалежність України". А датою її початку визначено 19 лютого 2014 року - день, коли російські окупанти почали вторгнення у Крим.
Окрім того, війна вперше отримала чітке визначення у новому законі. Також вказано, що саме імперська політика РФ призвела до початку війни.
"Війна за Незалежність України - боротьба за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність України проти агресії Російської Федерації, яка розпочалась 19 лютого 2014 року. Війна є наслідком послідовної російської імперської політики, спрямованої на заперечення та знищення української державності та ідентичності Українського народу", - сказано у документі.
Нагадаємо, що 29 серпня президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом ще 21 серпня закон, який комплексно регулює сферу національної пам’яті. Серед іншого, цей документ визначає термін "рашизм" як гібридну тоталітарну ідеологію.
Рроєкт закону був підготовлений Українським інститутом національної пам’яті на виконання доручення уряду ще у 2023 році. Потреба у його ухваленні обґрунтовувалася тим, що питання історичної пам’яті досі регулювалися фрагментарно й не мали єдиного законодавчого підходу.
У травні 2023 року Верховна Рада ухвалила постанову, згідно з якою політичний режим у Росії офіційно визнається рашизмом. А у травні 2025 року Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді прийняти за основу проєкт закону Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу.