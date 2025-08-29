Війна за Незалежність: боротьба проти вторгнення РФ отримала офіційну назву

У підписаному президентом України Володимиром Зеленським законі про національну пам'ять вперше закріплено офіційну назву війни України проти російських окупантів - "Війна за Незалежність України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку закону на сайті Верховної Ради.

Війна російського режиму проти України тепер має назву "Війна за Незалежність України". А датою її початку визначено 19 лютого 2014 року - день, коли російські окупанти почали вторгнення у Крим.

Окрім того, війна вперше отримала чітке визначення у новому законі. Також вказано, що саме імперська політика РФ призвела до початку війни.

"Війна за Незалежність України - боротьба за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність України проти агресії Російської Федерації, яка розпочалась 19 лютого 2014 року. Війна є наслідком послідовної російської імперської політики, спрямованої на заперечення та знищення української державності та ідентичності Українського народу", - сказано у документі.