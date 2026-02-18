Війна неминуча? США та Іран у "лічених тижнях" від конфлікту, - Axios

Видання із посиланням на джерела зазначає, що потенційна військова операція США проти Ірану розглядається як багатотижнева кампанія широкого масштабу, що більше нагадуватиме повноцінну війну, ніж обмежений силовий удар.

Очікується, що дії матимуть спільний характер за участі Ізраїлю і значно перевищуватимуть за масштабом попередні епізоди протистояння, із серйозними наслідками для іранського режиму та всього регіону Близького Сходу.

Такий розвиток подій може вплинути на решту президентського терміну Трампа, тоді як у Конгресі США і в публічному просторі обговорення можливого втручання залишаються обмеженими. Сам президент США вже буквально "втрачає терпіння".

На початку січня Трамп був близький до рішення про удар по Ірану, однак після втрати "вікна можливостей" Білий дім перейшов до подвійної стратегії - поєднання переговорів щодо ядерної програми з нарощуванням військової присутності.

Водночас перспективи угоди оцінюються як малоймовірні. Радники президента Джаред Кушнер і Стів Віткофф провели в Женеві переговори з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

Попри заяви сторін про певний прогрес, ключові розбіжності залишаються, а у Вашингтоні не демонструють оптимізму щодо їх подолання. Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що переговори дали часткові результати, але Іран не готовий погодитися з ключовими умовами США.

Паралельно США суттєво наростили військову присутність у регіоні: розгорнуто авіаносці, бойові кораблі, системи протиповітряної оборони та додаткову авіацію, а понад 150 військово-транспортних рейсів доставили озброєння і боєприпаси.

Джерела зазначають, що тривале протистояння з Іраном притупило увагу американської громадськості, хоча ризик швидкої і масштабної ескалації зростає. Риторика Білого дому та концентрація військових сил ускладнюють відступ без суттєвих поступок Тегерана щодо ядерної програми. За оцінками співрозмовників, у разі провалу дипломатії у Вашингтоні серйозно розглядають силовий сценарій.