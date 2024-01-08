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Війна Ізраїлю з ХАМАСом може поставити під загрозу безпеку на Близькому Сході, - Блінкен

Понеділок 08 січня 2024 00:08
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Війна Ізраїлю з ХАМАСом може поставити під загрозу безпеку на Близькому Сході, - Блінкен Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що війна Ізраїлю та ХАМАСу може поставити під загрозу безпеку на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Блінкен дав зрозуміти, що ситуація в регіоні через війну Ізраїлю з ХАМАСом дуже напружена.

"Це момент глибокого напруження в регіоні. Це конфлікт, який може легко дати "метастази", викликаючи ще більшу нестабільність і ще більші страждання", - заявив Блінкен на прес-конференції в Катарі.

Блінкен полетів з Катару і прямує до ОАЕ, а потім вирушить до Саудівської Аравії, Ізраїлю та Єгипту.

Війна Ізраїлю з ХАМАСом

7 жовтня бойовики ХАМАСу вторглися до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та мирних людей. Ізраїль у відповідь оголосив про початок операції "Залізні мечі" та обстрілював місця терористів.

24 листопада Ізраїль підписав з ХАМАСом угоду про припинення вогню та звільнення заручників. Першу групу заручників бойовики відпустили того ж дня.

Перемир'я тривало до 1 грудня. Після ЦАХАЛ оголосив про зрив угоди через обстріл ХАМАС території Ізраїлю.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. Але ХАМАС відхилив пропозицію.

До речі, прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху назвав три умови, які мають бути виконані для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у секторі Газа.

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ХАМАС Ізраїль Ентоні Блінкен
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