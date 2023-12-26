Нетаньяху назвав три умови для закінчення війни в Секторі Газа

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав умови, які мають бути виконані для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal .

Ізраїльський лідер розповів, що США, Великобританія, Франція, Німеччина та багато інших країн підтримують намір Ізраїлю знищити терористичне угруповання.

Він додав, що для досягнення цієї мети військовий потенціал ХАМАСу має бути демонтований, а його політичне правління над Газою має закінчитися.

Нетаньяху зазначив, що для закінчення війни Ізраїлю необхідно досягти трьох цілей:

знищити ХАМАС;

демілітаризувати Газу;

дерадикалізувати палестинське суспільство.

Прем’єр-міністр Ізраїлю сказав, що забезпечення умов того, що Газа ніколи більше не використовуватиметься як база нападу на його країну вимагатиме встановлення тимчасової зони безпеки по периметру Сектору та інспекційного механізму на кордоні з Єгиптом.

" Після того, як ХАМАС буде знищено, Газа буде демілітаризована, а палестинське суспільство почне процес дерадикалізації, Газу можна буде відновити, а перспективи ширшого миру на Близькому Сході стануть реальністю", - заявив глава ізраїльського уряду.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Нагадаємо, бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Тель-Авів та бойовиками розпочалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. Однак ХАМАС відхилив пропозицію.

14 грудня, у Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки хочуть, щоб війна між Ізраїлем та ХАМАСом закінчилася якнайшвидше. У той же день міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що війна займе більше кількох місяців.

Беньямін Нетаньяху заявляв, що міжнародний тиск не зупинить війну проти ХАМАСу.