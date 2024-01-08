Война Израиля с ХАМАСом может поставить под угрозу безопасность на Ближнем Востоке, - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что война Израиля и ХАМАСа может поставить под угрозу безопасность на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Блинкен дал понять, что ситуация в регионе из-за войны Израиля с ХАМАСом очень напряженная.
"Это момент глубокой напряженности в регионе. Это конфликт, который может легко дать "метастазы", вызывая еще большую нестабильность и еще большие страдания", - заявил Блинкен на пресс-конференции в Катаре.
Блинкен улетел из Катара и направяется в ОАЭ, а затем отправится в Саудовскую Аравию, Израиль и Египет.
Война Израиля с ХАМАСом
7 октября боевики ХАМАСа вторглись в Израиль. Они убивали и похищали военных и мирных людей. Израиль в ответ объявил об начале операции "Железные мечи" и обстреливал места террористов.
24 ноября Израиль подписал с ХАМАСом соглашение о прекращении огня и освобождение заложников. Первую группу заложников боевики отпустили в тот же день.
Перемирие длилось до 1 декабря. После ЦАХАЛ объявил о срыве соглашения из-за обстрела ХАМАСом территории Израиля.
20 декабря Израиль предложил палестинцам снова заключить перемирие сроком на неделю. Но ХАМАС отверг предложение.
К слову, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия, которые должны быть выполнены для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.
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