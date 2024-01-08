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Война Израиля с ХАМАСом может поставить под угрозу безопасность на Ближнем Востоке, - Блинкен

Понедельник 08 января 2024 00:08
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Война Израиля с ХАМАСом может поставить под угрозу безопасность на Ближнем Востоке, - Блинкен Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что война Израиля и ХАМАСа может поставить под угрозу безопасность на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Блинкен дал понять, что ситуация в регионе из-за войны Израиля с ХАМАСом очень напряженная.

"Это момент глубокой напряженности в регионе. Это конфликт, который может легко дать "метастазы", вызывая еще большую нестабильность и еще большие страдания", - заявил Блинкен на пресс-конференции в Катаре.

Блинкен улетел из Катара и направяется в ОАЭ, а затем отправится в Саудовскую Аравию, Израиль и Египет.

Война Израиля с ХАМАСом

7 октября боевики ХАМАСа вторглись в Израиль. Они убивали и похищали военных и мирных людей. Израиль в ответ объявил об начале операции "Железные мечи" и обстреливал места террористов.

24 ноября Израиль подписал с ХАМАСом соглашение о прекращении огня и освобождение заложников. Первую группу заложников боевики отпустили в тот же день.

Перемирие длилось до 1 декабря. После ЦАХАЛ объявил о срыве соглашения из-за обстрела ХАМАСом территории Израиля.

20 декабря Израиль предложил палестинцам снова заключить перемирие сроком на неделю. Но ХАМАС отверг предложение.

К слову, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия, которые должны быть выполнены для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

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ХАМАС Израиль Энтони Блинкен
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