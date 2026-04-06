Війна з Іраном вдарить по всіх: МВФ очікує зростання цін і уповільнення економіки

Свою оцінку Георгієва зробила напередодні оприлюднення нового прогнозу щодо світової економіки, який фонд планує представити наступного тижня.

За словами Георгієвої, без війни МВФ міг би навіть трохи поліпшити свої прогнози щодо глобального зростання - до 3,3% у 2026 році та 3,2% у 2027 році. Однак тепер, як зазначила очільниця фонду, ситуація розвивається в протилежному напрямку.

"Якби не було цієї війни, ми б побачили незначне підвищення наших прогнозів щодо зростання. Натомість усі шляхи зараз ведуть до підвищення цін та уповільнення зростання", - пояснила вона.

У МВФ наголосили, що навіть у разі швидкого припинення бойових дій і досить оперативного відновлення наслідки для світової економіки все одно будуть негативними. Йдеться, зокрема, про помірне зниження прогнозу економічного зростання та підвищення прогнозу інфляції.

Водночас Георгієва застерегла, що в разі затягування війни негативний ефект буде сильнішим. За її словами, це означатиме ще відчутніший тиск на ціни та глибше уповільнення глобальної економіки.

Крім того, глава МВФ повідомила, що фонд уже отримав запити на фінансову допомогу від деяких країн, але не уточнила, про які саме держави йдеться. Вона додала, що МВФ може розширити окремі чинні кредитні програми, щоб покрити потреби цих країн.