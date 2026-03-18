Війна з Іраном може спровокувати світову кризу: у Німеччині назвали основні загрози

Загроза світового колапсу

За даними видання, очільник німецького МЗС попередив про небезпечну "спіраль непередбачуваних наслідків" у разі подальшої ескалації на Близькому Сході. На його думку, конфлікт не залишиться локальним.

"Існує реальний ризик ескалації, яка може занурити не лише цей регіон, а й увесь світ у серйозну кризу", - наголосив Вадефуль під час пресконференції в Берліні.

Продовольча безпека та міграція

Окрему увагу міністр приділив економічним ризикам, які часто недооцінюють. Зокрема, зупинка поставок добрив з регіону Перської затоки може мати катастрофічні наслідки для інших континентів.

"Постачання добрив лише з цього регіону є настільки важливим, що тривале переривання поставок загрожуватиме спричиненням продовольчої кризи у значній частині Африки. І це має викликати в нас занепокоєння за людей, які постраждають, і за спричинені цим потоки біженців", - заявив дипломат.

Пошук дипломатичного рішення

Попри те, що уряд прем'єра Німеччини Фрідріха Мерца спочатку підтримував військові дії США та Ізраїлю проти Ірану, зараз Берлін схиляється до деескалації.

Вадефуль висловив сумнів, що зміна іранського режиму можлива за допомогою зовнішньої сили.

За його словами, головним завданням зараз є співпраця з партнерами для досягнення військових цілей у такий спосіб, щоб якомога швидше перейти до врегулювання та забезпечення безпеки Ормузької протоки.