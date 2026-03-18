Война с Ираном может спровоцировать мировой кризис: в Германии назвали основные угрозы

17:20 18.03.2026 Ср
2 мин
Есть фактор, который может резко изменить ситуацию для всей Европы
aimg Сергей Козачук
Фото: министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Война с Ираном может спровоцировать глобальный продовольственный кризис и новую масштабную волну беженцев в Европу

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Читайте также: "Это не наша война". Германия резко ответила на призыв Трампа по Ормузскому проливу

Угроза мирового коллапса

По данным издания, глава немецкого МИД предупредил об опасной "спирали непредсказуемых последствий" в случае дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. По его мнению, конфликт не останется локальным.

"Существует реальный риск эскалации, которая может погрузить не только этот регион, но и весь мир в серьезный кризис", - подчеркнул Вадефуль во время пресс-конференции в Берлине.

Продовольственная безопасность и миграция

Отдельное внимание министр уделил экономическим рискам, которые часто недооценивают. В частности, остановка поставок удобрений из региона Персидского залива может иметь катастрофические последствия для других континентов.

"Поставки удобрений только из этого региона настолько важны, что длительное прерывание поставок грозит вызвать продовольственный кризис в значительной части Африки. И это должно вызвать у нас беспокойство за людей, которые пострадают, и за вызванные этим потоки беженцев", - заявил дипломат.

Поиск дипломатического решения

Несмотря на то, что правительство премьера Германии Фридриха Мерца сначала поддерживало военные действия США и Израиля против Ирана, сейчас Берлин склоняется к деэскалации.

Вадефуль выразил сомнение, что изменение иранского режима возможно с помощью внешней силы.

По его словам, главной задачей сейчас является сотрудничество с партнерами для достижения военных целей таким образом, чтобы как можно скорее перейти к урегулированию и обеспечению безопасности Ормузского пролива.

Позиция Германии относительно конфликта с Ираном

Напомним, ранее Берлин резко ответил на призыв Дональда Трампа присоединиться к защите морских путей от Ирана. В правительстве Фридриха Мерца заявили, что не будут отправлять военные корабли в зону конфликта, подчеркнув - "это не наша война".

В то же время внутри самой страны уровень угрозы остается критическим. После ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи силами США и Израиля, Германия начала активно готовиться к возможным атакам со стороны иранских "спящих ячеек" и агентов, которые могут действовать на территории Европы.

Больше по теме:
ИранСоединенные Штаты АмерикиБлижний восток