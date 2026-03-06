UA

Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Війна в Ірані зриває зустрічі ЄС на Кіпрі: їх переносять або переводять в онлайн, - Politico

23:46 06.03.2026 Пт
2 хв
Принцип "місце зустрічі змінити не можна" порушено?
aimg Едуард Ткач
Фото: зустрічі на кінець квітня поки що не перенесли (Getty Images)

Кіпр у зв'язку з конфліктом на Близькому Сході відкладе або переведе в онлайн усі заплановані на березень зустрічі ЄС, які мали відбутися на острові.

Як відомо, у січні цього року Кіпр вдруге, починаючи з 2004 року, прийняв головування в Раді ЄС.

Однак за словами двох кіпрських чиновників, усі заплановані на міністерському рівні зустрічі ЄС буде перенесено на пізніший термін, а конференції та зустрічі на інших рівнях проводитимуть онлайн.

"Через події в регіоні виникли труднощі або скасування рейсів не тільки на Кіпр, а й в інші країни регіону, тому нам довелося проявити гнучкість", - сказало одне з джерел.

Politico зазначає, що розпочата криза вже змусила Кіпр відкласти зустріч з європейських справ, заплановану на 2-3 березня. Також скасовано зустріч міністрів культури, яку очікували 5-6 числа.

Серед інших заходів, запланованих на березень - зустріч міністрів оборони 11-12 березня, нарада з телекомунікацій 23-24 березня, конференція Ecofin 27-28 березня і засідання Ради з досліджень і конкурентоспроможності 30-31 березня.

Водночас неформальну зустріч Євроради з усіма лідерами ЄС, заплановану на 23-24 квітня, поки що не відкладено, і вона все ж має відбутися на Кіпрі.

Видання додало, що уряд країни прагнув запросити лідерів країн ширшого регіону для обговорення питань, які стосуються Близького Сходу.

Наразі відомо, що Греція, Франція та Іспанія направили на Кіпр військові кораблі та винищувачі після того, як іранські дрони завдали ударів по британських базах на острові на початку цього тижня.

Загроза Європи вступити у війну і не тільки

Нагадаємо, що на самому початку березня лідери Німеччини, Франції та Британії пригрозили Ірану приєднається до операції США та Ізраїлю, якщо Тегеран не припинить удари по країнах на Близькому Сході, які не причетні до бойових дій.

Також ми писали, що навіщо Іран атакує своїх сусідів і чи приєднаються вони до операції США та Ізраїлю. Детально про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Більше по темі:
ЄвросоюзКіпрІранБлизький Схід