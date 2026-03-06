Война в Иране срывает встречи ЕС на Кипре: их переносят или переводят в онлайн, - Politico

Как известно, в январе этого года Кипр во второй раз, начиная с 2004 года, принял председательство в Совете ЕС.

Однако по словам двух кипрских чиновников, все запланированные на министерском уровне встречи ЕС, будет перенесены на более поздний срок, а конференции и встречи на других уровнях будут проводить онлайн.

"Из-за событий в регионе возникли трудности или отмены рейсов не только на Кипр, но и в другие страны региона, поэтому нам пришлось проявить гибкость", - сказал один из источников.

Politico отмечает, что начатый кризис уже вынудил Кипр отложить встречу по европейским делам, запланированную на 2-3 марта. Также отменена встреча министров культуры, которую ожидали 5-6 числа.

В числе других мероприятий, запланированных на март - встреча министров обороны 11-12 марта, совещание по телекоммуникациям 23-24 марта, конференция Ecofin 27-28 марта и заседание Совета по исследованиям и конкурентоспособности 30-31 марта.

В то же время неформальная встреча Евросовета со всеми лидерами ЕС, запланированная на 23-24 апреля, пока не отложена и все же должна пройти на Кипре.

Издание добавило, что правительство страны стремилось пригладить лидеров стран более широкого региона для обсуждения вопросов, которые касаются Ближнего Востока.

На данный момент известно, что Греция, Франция и Испания направили на Кипр военные корабли и истребители после того, как иранские дроны нанесли удары по британским базам на острове в начале этой недели.