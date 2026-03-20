Війна в Ірані ставить під загрозу глобальний інтернет, - ЗМІ

Війна в Ірані поставила під загрозу не лише енергетичні маршрути, а й одну з ключових основ глобального інтернету - підводні кабелі в Червоному морі та Ормузькій протоці. Саме через ці вузькі морські коридори проходить значна частина трафіку між Європою, Азією й Африкою.

Останніми роками Amazon, Microsoft і Google активно розбудовували цифрову інфраструктуру в країнах Перської затоки, розраховуючи, що регіон стане одним із нових центрів розвитку штучного інтелекту.

Однак тепер ця ставка зіткнулася з прямою воєнною загрозою, бо кабелі, які з’єднують місцеві дата-центри з іншими регіонами світу, проходять саме через найнебезпечніші ділянки.

Через Червоне море проходять приблизно 17 підводних кабелів, якими передається переважна більшість трафіку між Європою, Азією та Африкою. Додаткові кабелі йдуть через Ормузьку протоку та забезпечують зв’язок для країн затоки, зокрема Бахрейну, Катару, Кувейту, Іраку та самого Ірану.

"Одночасне закриття обох вузьких місць стало б подією, що спричинила б глобальні порушення, - заявив Дуг Мадорі, директор з інтернет-аналізу в компанії з мережевої розвідки Kentik. - Я не знаю, щоб таке коли-небудь траплялося".

Поки що самі кабелі не називають прямою ціллю ударів. Однак головний ризик полягає у випадковому пошкодженні або побічних ударах, після яких ремонтні судна просто не зможуть безпечно дістатися до зони аварії.

У виданні зауважили, що у 2024 році після пошкодження трьох кабелів у Червоному морі відновлення одного з них тривало п’ять місяців.

Загроза для цифрової інфраструктури вже перестала бути лише теоретичною. На початку березня Amazon Web Services повідомила, що її дата-центри в ОАЕ та Бахрейні були пошкоджені внаслідок іранських ударів.