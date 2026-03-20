Война в Иране ставит под угрозу глобальный интернет, - СМИ

Война в Иране поставила под угрозу не только энергетические маршруты, но и одну из ключевых основ глобального интернета - подводные кабели в Красном море и Ормузском проливе. Именно через эти узкие морские коридоры проходит значительная часть трафика между Европой, Азией и Африкой.

В последние годы Amazon, Microsoft и Google активно развивали цифровую инфраструктуру в странах Персидского залива, рассчитывая, что регион станет одним из новых центров развития искусственного интеллекта.

Однако теперь эта ставка столкнулась с прямой военной угрозой, так как кабели, соединяющие местные дата-центры с другими регионами мира, проходят именно через самые опасные участки.

Через Красное море проходят примерно 17 подводных кабелей, по которым передается подавляющее большинство трафика между Европой, Азией и Африкой. Дополнительные кабели идут через Ормузский пролив и обеспечивают связь для стран залива, в частности Бахрейна, Катара, Кувейта, Ирака и самого Ирана.

"Одновременное закрытие обоих узких мест стало бы событием, которое повлекло бы глобальные нарушения, - заявил Дуг Мадори, директор по интернет-анализу в компании по сетевой разведке Kentik. - Я не знаю, чтобы такое когда-либо случалось".

Пока что сами кабели не называют прямой целью ударов. Однако главный риск заключается в случайном повреждении или побочных ударах, после которых ремонтные суда просто не смогут безопасно добраться до зоны аварии.

В издании отметили, что в 2024 году после повреждения трех кабелей в Красном море восстановление одного из них длилось пять месяцев.

Угроза для цифровой инфраструктуры уже перестала быть лишь теоретической. В начале марта Amazon Web Services сообщила, что ее дата-центры в ОАЭ и Бахрейне были повреждены в результате иранских ударов.