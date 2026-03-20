Война в Иране ставит под угрозу глобальный интернет, - СМИ
Война в Иране поставила под угрозу не только энергетические маршруты, но и одну из ключевых основ глобального интернета - подводные кабели в Красном море и Ормузском проливе. Именно через эти узкие морские коридоры проходит значительная часть трафика между Европой, Азией и Африкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rest of World.
В последние годы Amazon, Microsoft и Google активно развивали цифровую инфраструктуру в странах Персидского залива, рассчитывая, что регион станет одним из новых центров развития искусственного интеллекта.
Однако теперь эта ставка столкнулась с прямой военной угрозой, так как кабели, соединяющие местные дата-центры с другими регионами мира, проходят именно через самые опасные участки.
Через Красное море проходят примерно 17 подводных кабелей, по которым передается подавляющее большинство трафика между Европой, Азией и Африкой. Дополнительные кабели идут через Ормузский пролив и обеспечивают связь для стран залива, в частности Бахрейна, Катара, Кувейта, Ирака и самого Ирана.
"Одновременное закрытие обоих узких мест стало бы событием, которое повлекло бы глобальные нарушения, - заявил Дуг Мадори, директор по интернет-анализу в компании по сетевой разведке Kentik. - Я не знаю, чтобы такое когда-либо случалось".
Пока что сами кабели не называют прямой целью ударов. Однако главный риск заключается в случайном повреждении или побочных ударах, после которых ремонтные суда просто не смогут безопасно добраться до зоны аварии.
В издании отметили, что в 2024 году после повреждения трех кабелей в Красном море восстановление одного из них длилось пять месяцев.
Угроза для цифровой инфраструктуры уже перестала быть лишь теоретической. В начале марта Amazon Web Services сообщила, что ее дата-центры в ОАЭ и Бахрейне были повреждены в результате иранских ударов.
Напомним, ситуация в регионе резко обострилась после того, как Иран фактически заблокировал Ормузский пролив - ключевой маршрут, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Эта узкая морская артерия шириной около 50 километров имеет критическое значение для глобального энергорынка, поэтому любые ограничения движения сразу влияют на цены.
На фоне атак на гражданские суда и энергетическую инфраструктуру ведущие страны мира призвали Тегеран прекратить блокаду и осудили действия Корпуса стражей исламской революции в Персидском заливе.
В то же время Иран создал так называемый "безопасный коридор" для прохода танкеров и требует за это до 2 млн долларов с каждого судна. Сообщается, что такой схемой уже воспользовались по меньшей мере девять танкеров.