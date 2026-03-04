Війна в Ірані спровокувала стрибок цін на газ у Європі: чи подорожчає імпорт для України

Україна зараз імпортує весь газ з європейського ринку. Джерела РБК-Україна на ринку повідомили, що наразі зростання витрат на закупівлю газу не буде.

"Нафтогаз" імпортує газ за ціною, яка була зафіксована раніше", - зазначив співрозмовник.

В НАК "Нафтогаз України" поки не надали коментаря щодо впливу росту цін на вартість імпорту.